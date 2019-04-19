فيديو | الوليد بن طلال يحضر نهائي بطولة الشيخ زايد.. ويشارك في تتويج النجم الساحلي

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حضر الأمير الوليد بن طلال أمس (الخميس)، نهائي بطولة الشيخ زايد للأندية الأبطال، الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد، وشارك في تتويج نادي النجم الساحلي التونسي بلقب البطولة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على فريق الهلال.

ونشر الأمير الوليد بن طلال مقطع فيديو، على حسابه بموقع “تويتر”، للقطات أظهرت وجوده داخل المباراة برفقة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ.

وعلق الأمير الوليد بن طلال على المقطع بقوله: “بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، سعدت بدعوة أخي تركي آل الشيخ، لحضور نهائي كأس زايد للأندية الأبطال”.

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