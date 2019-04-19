فيديو | تاجر مُسن في سوق الكمبيوتر: أنا السعودي الوحيد هنا.. وهذا سبب هجرة المواطنين لهذا القطاع

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كشف تاجر مُسن بسوق الكمبيوتر، عن سبب هجرة السعوديين لهذا القطاع، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية تسيطر على السوق بنسبة 99.9%، وأنه السعودي الوحيد في السوق.

وقال التاجر ويدعى العم تركي، خلال إحدى حلقات برنامج “ما لم تر”، الذي يعرض على قناة “mbc”، إن العمالة الأجنبية يحاربون السعوديين لإخراجهم من السوق؛ بحيث يمكنهم تحمل الخسارة مقابل تحقيق هذا الأمر.

بدوره، أكد عضو لجنة البرنامج الوطني لمكافحة التستر، أمين الناصر، أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لإيجاد حلول فنية لتصحيح أوضاع الأجانب الذين يرغبون في الاستمرار بالمملكة.

فيما يرى رجل الأعمال ياسر الحربي أن مكافحة التستر وهروب العمالة أثَّرا على الاقتصاد السعودي مرحلياً، ولكن سيقل تدريجياً مع إمكانية تفعيل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.

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