فيديو | تاجر مُسن في سوق الكمبيوتر: أنا السعودي الوحيد هنا.. وهذا سبب هجرة المواطنين لهذا القطاع

"العم تركي":

أنا السعودي الوحيد في "سوق الكمبيوتر".. ودائما ما يتم محاربة السعودي لاخراجه من السوق#التستر_التجاري_في_مالم_تر#مالم_تر@IbrahimAlfarhan pic.twitter.com/OCX2iVvoS0

— مالم ترَ (@malamtaraTv) April 18, 2019