فيديو | تاجر مُسن في سوق الكمبيوتر: أنا السعودي الوحيد هنا.. وهذا سبب هجرة المواطنين لهذا القطاع

كشف تاجر مُسن بسوق الكمبيوتر، عن سبب هجرة السعوديين لهذا القطاع، مشيراً إلى أن العمالة الأجنبية تسيطر على السوق بنسبة 99.9%، وأنه السعودي الوحيد في السوق.
وقال التاجر ويدعى العم تركي، خلال إحدى حلقات برنامج “ما لم تر”، الذي يعرض على قناة “mbc”، إن العمالة الأجنبية يحاربون السعوديين لإخراجهم من السوق؛ بحيث يمكنهم تحمل الخسارة مقابل تحقيق هذا الأمر.
"العم تركي":
أنا السعودي الوحيد في "سوق الكمبيوتر".. ودائما ما يتم محاربة السعودي لاخراجه من السوق#التستر_التجاري_في_مالم_تر#مالم_تر@IbrahimAlfarhan pic.twitter.com/OCX2iVvoS0
— مالم ترَ (@malamtaraTv) April 18, 2019