فيديو وصور | “آبل” تستعين بالروبوت لاستخراج مواد قابلة لإعادة التدوير من “آيفون”

لا تفصح “آبل” عن الكثير من التفاصيل بشأن منتجاتها ومختبراتها، ولكنّ تقريراً نشرته “رويترز” تحدث عن أن الشركة بصدد افتتاح مختبر جديد في “أوستن” بولاية “تكساس” تستعين فيه بالإنسان الآلي “الروبوت” لتفكيك الأجهزة والحصول على مواد قابلة لإعادة التدوير.
وذكرت “آبل” الخميس أنها ستفتتح مختبر “ماتيريال ريكفري” لاستكشاف تقنيات جديدة باستخدام الروبوت وتكنولوجيا تعلم الآلات من أجل الحصول على مواد قابلة لإعادة التدوير مثل النحاس والألمونيوم والكوبالت من خلال تفكيك الأجهزة.
ويقع المختبر على مساحة تصل إلى 2.7 ألف متر مربع، وتستعين فيه الشركة بروبوتات تسمى “Daisy” يمكنها تفكيك جوالات “آيفون”بمعدل 1.2 مليون وحدة سنوياً.
ويعد هذا المختبر جزءاً من هدف أكبر لـ”آبل” بإعادة تدوير المواد الخام والمعادن من جميع منتجاتها سواء “آيفون” أو “آيباد” او أجهزة “ماك”.