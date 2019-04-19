قائد الجيش الليبي: إنهاء العمليات العسكرية في أقرب وقت

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Libyan Strongman Khalifa Haftar salutes during a military parade in the eastern city of Bengahzi on May 7, 2018, during which he announced a military offensive to take from "terrorists" the city of Derna, the only part of eastern Libya outside his forces' control. / AFP / Abdullah DOMA

قال قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: إن قواته تسعى لإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا في أقرب الأوقات ضد جماعات غير نظامية تسيطر على عدة مناطق من العاصمة.

وأوضح حفتر، خلال اتصال مساء أمس الخميس، إنه حريص على إنهاء العمل العسكري في عدد من مناطق ليبيا في أقرب الأوقات، لافتاً إلى أن قواته بصدد محاربة أطراف مسلحة غير نظامية تسيطر على عدة مناطق العاصمة دون وجه حق.

ونقل بيان للخارجية التونسية اليوم الجمعة عن حفتر قوله “إن قواته حريصة على حقن الدماء والحفاظ على أرواح المدنيين”. وأوضحت الخارجية التونسية إن الاتصال يأتي ضمن جهود البحث عن سبل وقف إطلاق النار في ليبيا وحقن دماء الليبيين.

وشدد وزير الخارجية التونسي على ضرورة استكمال بقية مراحل المسار السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال، معتبراً أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية إلا بالحوار والتفاوض.

وتشهد مناطق بأطراف العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين بين قوات موالية لحفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

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