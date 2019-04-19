لقطات من داخل أغلى شقة للإيجار في نيويورك مقابل 500 ألف دولار شهريًا

بامتلاك نصف مليون دولار، يمكن شراء شقة من غرفتي نوم في “بروكلين” أو حتى شراء منزل على جزيرة صغيرة، ولكن إحدى الشقق السكنية في فندق “The Pierre New York” في الشارع الخامس بحي “مانهاتن” عرضت للإيجار مقابل المبلغ المذكور.
يعني ذلك أن تكلفة استئجار هذه الشقة لعام كامل ستصل إلى ستة ملايين دولار، فهل تستحق هذا المبلغ؟ هذا ما تحدث عنه تقرير نشرته “سي إن بي سي”.
تقدر مساحة الشقة في المجمل بنحو 1436 متراً مربعاً وتضم ست غرف للنوم بأثاث كامل وستة حمامات وتقع في الطابق التاسع والثلاثين بالفندق – من بين 41 طابقاً – كما ألحق بالشقة مصعد خاص.
وتتميز الشقة بإطلالات بزاوية 360 درجة على مدينة نيويورك و”سنترال بارك”، فضلاً عن الزخارف والتصميم الهندسي، كما يوجد داخلها غرفة رئيسية تشبه الجناح الفندقي، بالإضافة إلى وجود عمالة منزلية للنظافة مرتين يومياً، ومركز للياقة البدنية وإمكانية تواجد سيارة “جاكوار إكس جيه إل” بسائقها – حال إتاحتها.