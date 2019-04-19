هل تُمارس المرأة الحامل الرياضة؟.. “الصحة” ترد

أكدت وزارة الصحة أن الحمل ليس مبرراً لأن تترك المرأة ممارسة الرياضة، بل إن الرياضة لها فوائد عدة للمرأة الحامل، تعدها لعملية ولادة ميسرة ومريحة.
وأوضحت أن الحامل تستطيع ممارسة الرياضة بعد استشارة الطبيبة الخاصة بها، مضيفة أن من فوائد الرياضة للحامل؛ تهيئة الجسد لعملية الولادة، والمساعدة على التأقلم مع التغيرات البدنية والعقلية التي تعتريها أثناء فترة الحمل.
وأشارت إلى أن من فوائد الرياضة الأخرى للحامل أنها تساعد في الوقاية من آلام الظهر والإمساك، وبينت أن من أفضل أنواع الرياضات وأكثرها مناسبة للحامل هي رياضات اليوغا والمشي والسباحة.