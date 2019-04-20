اعتقال عضوين بـ “الخطوط القطرية” بسبب “السُكر” يؤخر رحلتها من فنلندا إلى الدوحة

أعلنت السلطات الفنلندية اعتقال عضوين من طاقم طائرة تابع للخطوط الجوية القطرية، وهما في حالة سُكر، الأمر الذى تسبب في تأخير رحلة الطائرة لمدة 12 ساعة، بحسب المعلومات التي كشفتها صحيفة «مونيتور».
وأوضحت الصحيفة أن الواقعة المخزية حدثت يوم الثلاثاء الماضي (16 أبريل) بعد ثبوت واقعة السُكر بحق عضوي الطاقم التابع للخطوط القطرية، الأمر الذى رأت فيه السلطات الفنلندية تهديدًا لسلامة الرحلة والمسافرين عليها.
وأثبتت اختبارات التنفس التي قامت بها الشرطة أن اثنين من أعضاء طاقم الطائرة القطرية كانا في حالة سُكر قبل إقلاع رحلة الخطوط الجوية القطرية QR304 من مطار هلسنكي بفنلندا على متن طائرة من نوع إيرباص A350-900.
وأدت هذه الملابسات إلى تأخير رحلة الطيران لمدة 12 ساعة يوم 16 أبريل، كما تم اعتقال عضوي الطاقم في المطار من قبل سلطات الشرطة الفنلندية حوالي الساعة 8:30 من صباح ذات اليوم.
وكان من المفترض أن تغادر الرحلة التي تستغرق حوالي خمس ساعات ونصف الساعة هلسنكي في تمام الساعة 10 صباحًا في 16 أبريل، لكن تم تأخيرها في وقت لاحق لمدة 12 ساعة حتى يمكن توفير أفراد طاقم بديلين، قبل وصول الرحلة إلى الدوحة في اليوم التالي.
وتتمتع فنلندا بقواعد صارمة في حالة سُكر أطقم الطائرات، ويُحظر على جميع أعضاء الطاقم بمن في ذلك الطيارون وطاقم الطائرة شرب أي كحول في غضون 12 ساعة من تشغيل الرحلة، وتملك الشرطة صلاحيات إجراء اختبارات التنفس العشوائية على الأطقم.
وفيما يتم تشجيع العاملين في المطار على الإبلاغ عن أفراد الطاقم الذين يشتبه في كونهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول، فقد قالت الخطوط الفنلندية إنها لا تتسامح مطلقًا مع حالات السُكر لدى طواقم الطائرات، وأنه يجب طردهم فورًا، وهو ما يجب أن تقوم به الخطوط الجوية القطرية.