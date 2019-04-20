الباطن يكسب القادسية بهدفين

أنحاء – نواف الحازمي
تغلب الباطن على مضيفه القادسية بنتيجة 0/2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن مباريات الجولة 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شوط المباراة الأول انتهى سلبياً بين الفريقين، الشوط الثاني من المباراة شهد الهدفين اللذين انتهت بهما المباراة حيث تقدم الباطن عن طريق اللاعب كريسان من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 51.
وعزز الباطن النتيجة بعد أن تمكن جوناثان من احراز الهدف الثاني عند الدقيقة 86.
بعد ذلك أطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز الباطن بهدفين نظيفين ليبقى في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة وتجمد رصيد القادسية عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
مباراة القادسية القادمة ستكون أمام الوحدة في مكة بينما يلعب الباطن ضد أحــد في المدينة.