الرائد يسحق أحد بخماسية

أنحاء – نواف الحازمي
سحق الرائد ضيفه أحد بخماسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الدقيقة الخامسة تشهد أول أهداف المباراة للرائد عن طريق ايلومبي في الدقيقة 5.
بعد ذلك تمكن صالح الشهري من تسجيل الهدف الثاني للرائد عند الدقيقة 28.
عند الدقيقة 40 يسجل اللاعب عبد الله الشامخ الهدف الثالث للرائد من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0.
وفي الشوط الثاني قلص فريق أحد النتيجة عن طريق محمد مجرشي عند الدقيقة 50.
ومن ركلة جزاء ثانية يسجل الرائد هدف رابع عن طريق صالح الشهري من ضربة جزاء في الدقيقة 89.
وعزز الرائد النتيجة بتسجيله هدف خامس عن طريق هدافه صالح الشهري في الدقيقة 90 ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية المباراة.
وبهذا الفوز صعد الرائد للمركز التاسع برصيد 34 نقطة وبقي أحــد عند 15 نقطة في المركز السادس عشر ليهبط بذلك لمصاف أندية الدرجة الاولى للموسم القادم.
في الجولة القادمة سيلعب الرائد ضد الفيحاء و يواجه أحــد نظيره الباطن.