الرئيسية مجتمع المجلس الدولي للغة العربية يكرم الزميلة الإعلامية غدير الطيار
توجه المجلس الدولي للغة العربية بخالص الشكر والتقدير إلى الزميلة الأستاذة والمستشارة الإعلامية غدير الطيار الصحافية بصحيفة الجزيرة على المشاركة والحضور في فعاليات المؤتمر حيث جاء في نص الشكر تعبير المجلس الدولي للغة العربية عن قديره الكبير لإجابتكم دعوة صاحبة الجلالة للغة العربية والتضامن معها ويُقدر لكم حضوركم ومشاركتكم الفاعلة وإسهامكم الجاد في إثراء النقاش والحوار في جلسات المؤتمر وندواته حيث يُشيد بدوركم المميز في تحقيق أهداف المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية المنعقد بدبي في المدة 11_13أبريل 2019 الموافق ٦_٨ _١٤٤٠ امدكم الله بعونه وتوفيقة لخدمة لغتكم العربية.
وقد أشاد الجميع بالدور الفعال للتغطية الإعلامية والجهود المبذولة ومن جهة اخرى عبر الأمين العام الاستاذ الدكتور علي عبدالله موسى عن شكره العميق للجهود الإعلامية التي بُذلت من قبل الإعلامية غدير الطيار.
وتجدر الاشارة أن هذا المؤتمر كان برعاية سمو الشيخ محمدبن راشد وتأتي رعايته في إطار جهود سموه الكبيرة في خدمة اللغة العربية، والتي كان آخرها جائزة محمد بن راشد للّغة العربية والتي تعدّ الأولى من نوعها لخدمة اللغة العربية.
ويأتي عقد المؤتمر في دبي لتعزيز الجهود الخيّرة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة، بمبادرة من قادتها ومن المسؤولين والمواطنين.
ومن جهتها عبرت الاستاذة غدير الطيار عن بالغ شكرها وامتنانها لدولة الإمارات حكومة وشعباً على التقدير وحسن الحفاوة وهذا ليس بغريب وخصت بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على رعايته الحفل واهتمامه باللغة العربية وتكفله بالجائزة والتي كان لها الاثر الواضح على جميع المهتمين والمختصين باللغة واضافت قائلة سعيدة كل السعادة بتلك الحفاوة بصاحبة الجلالة اللغة حيث هي تخصصي ودراستي وقدمت الطيار الشكر للمجلس الدولي والأمين العام على ما بذلوه من جهد كان بالفعل مثمر ومتميز.