المخرج الأمريكي جيفري يعرض تجربته في صناعة الأفلام بثقافة وفنون جدة

زار مساء الأربعاء ١٤٤٠/٨/١٢ الكاتب والمخرج الأمريكي جيفري روث جمعية الثقافة والفنون بجدة ورافقه في الزيارة الملحق الثقافي الأمريكي بجدة جورج سمث، وكان في استقباله مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد آل صبيح ومشرف لجنة السينما الممثل محمد الزهراني ومشرف الفن التشكيلي الأستاذ أحمد الخزمري ومشرفة اللجنة الثقافية النسائية الدكتورة خديجة الصبان ومدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية الثقافة والفنون بجدة الأستاذ محمد الرايقي.
بدأ اللقاء بحديث المخرج الأمريكي جيفري روث عن تجربته في صناعة الأفلام الوثائقية والسينمائية باستخدام التقنية الحديثة للوصول إلى درجة الإتقان وتحقيق الجودة العالية، مع عرض نماذج لبعض الأفلام القصيرة التي تظهر فيها تلك التقنية.
شهد اللقاء حضوراً كبيراً من المهتمين بصناعة الأفلام والإعلاميين والإعلاميات.
في نهاية اللقاء كرّم الأستاذ محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة المخرج الأمريكي جيفري روث.
عقب ذلك تحدث جيفري روث شاكراً إدارة وأعضاء جمعية الثقافة والفنون بجدة على حسن الاستقبال وتفاعل الحضور واعداً بعرض المزيد من هذه الندوات داخل الجمعية.