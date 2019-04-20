انتصار جبر الخواطر الأهلي يتجاوز الوحدة بثلاثية

أنحاء – عادل رشيد – ضيف الله العتيبي
تغلّب الفريق الأهلاوي على ضيفة الوحدة في اللقاء الذي جمعهم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الجوهرة) ضمن مباريات كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين الجولة 24.
شهدت مجريات الشوط الأوّل تفوّق أهلاوي ليتوّجها اللاعب عمر السومة بتسجيله للهدف الأوّل في الدقيقة 17 ليستمر الاستحواذ الأهلاوي والتراجع الوحداوي ليضيف اللاعب نيكولاي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 45+1 لينهي حكم اللقاء الشوط الأوّل بتفوّق أهلاوي 2-0.
لتبدأ الحصّة الثانية بتسجيل اللاعب عمر السومة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 47 ليعود الفريق الوحداوي لتقليص الفارق وتراجع أهلاوي واللعب على المرتدّات ويأتي الهدف الأوّل عن طريق اللاعب أوتيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 71 وبعد عدّت دقائق اضاف سانجو الهدف الثاني في الدقيقة 73 ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء للاعب انسيلمو موريس ويكمل الوحدة اللقاء ب 10 لاعبين ليقتنص الأهلي الثلاث نقاط ويرتفع رصيده الى 49 نقطة في المركز الخامس ويتجمّد رصيد الوحدة 39 في المركز السابع.