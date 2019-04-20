بهدف حماية البيئة.. مقترح بوزن المسافرين قبل الصعود للطائرة يطبق قريبا

قد يصبح اقتراح وزن المسافرين بالطائرات قبل الصعود إليها حقيقة واقعة بعد أن اقترحت ذلك شركة “فيول ماتريكس” البريطانية المعنية بحماية البيئة.
وتسعى الشركة من تطبيق اقتراحها إلى خفض استهلاك الوقود وبالتالي انبعاثات الكربون، وتجري محادثات مع شركات طيران المسافات الطويلة في المملكة المتحدة، لتوزيع “وسادات ضغط” لوزن المسافرين أثناء مرورهم عبر المطار.
وبعد ذلك، تُمرَّر معلومة الوزن مباشرة إلى طاقم الطائرة، ليتمكن من تقدير كمية الوقود الذي تحتاجه الطائرة بدقة، ولم تستقر الشركة بعد على موقع تثبيت وسادات الضغط المقترحة، وهل ستكون عند وزن الأمتعة أو عند أجهزة فحص المسافرين.
وتقوم شركة الطيران قبل الرحلة بحساب كمية الوقود الذي تحتاجه الطائرة، فكلما زاد الوزن زاد الوقود، وذلك بدلا من الحساب الافتراضي الحالي بوزن متوسط 88 كيلوغراما للرجال، و70 كيلوغراما للنساء، و35 كيلوغراما للأطفال.