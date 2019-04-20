علاء مبارك يوضح حقيقة هروب والده من مصر عقب ثورة 25 يناير | فيديو

نشر علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فيديو يوضح من خلاله حقيقة هروب والده عقب ثورة 25 يناير 2011.
وقال علاء مبارك موجها حديثه للصحفي المصري مصطفى بكري: “احترنا معاك مرة تقول إن بعد البلاغ الذي قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك والأسرة من الطائرة في مطار شرم الشيخ ومنعهم من الهروب! ولما سألك يعني كان فعلا في محاولات لمبارك أنه يهرب؟ أجبت طبعا! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي بأن النيابة أمرت بإنزالنا من الطائرة! وآخرتها معاك ؟!”.
ويظهر في الفيديو الصحفي المصري مصطفى بكري، حيث قال علاء مبارك إن بكري تحدث بمعلومات متناقضة بشأن “محاولات الرئيس الأسبق الهروب من مصر”.
احترنا معاك🤔مرة تقول ان بعد البلاغ الى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك و الاسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب !ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك انه يهرب؟ اجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي ان النيابة امرت بانزالنا من الطائرة! واخرتها معاك ! pic.twitter.com/5303wMeZ72
— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 19, 2019