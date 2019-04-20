علاء مبارك يوضح حقيقة هروب والده من مصر عقب ثورة 25 يناير | فيديو

احترنا معاك🤔مرة تقول ان بعد البلاغ الى قدمته للنائب العام تم إنزال الرئيس مبارك و الاسرة من الطائرة فى مطار شرم الشيخ ومنع الهروب !ولما سألك يعنى كان فعلاً فى محاولات لمبارك انه يهرب؟ اجبت طبعاً! وبعدين نفيت قصة الهروب الوهمي ان النيابة امرت بانزالنا من الطائرة! واخرتها معاك ! pic.twitter.com/5303wMeZ72

— Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 19, 2019