فيديو | الرياض.. “الصحة” تغلق مجمعًا طبيًا وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة

أغلقت وزارة الصحة مجمعاً طبياً في مدينة الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية، بعد ضبطها مخالفات جسيمة.
وأوضحت الوزارة، من خلال حسابها على “تويتر” أمس (الجمعة)، أن المجمع الطبي ستطاله عقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين، بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.
حرصًا على سلامتكم..#الصحة تغلق مجمع طبي في الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية بعد ضبط مخالفات جسيمة، وتصل العقوبات إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل لسنتين بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات. pic.twitter.com/Cvgx95mSkq
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 19, 2019