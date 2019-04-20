فيديو | الرياض.. “الصحة” تغلق مجمعًا طبيًا وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة

حرصًا على سلامتكم..#الصحة تغلق مجمع طبي في الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية بعد ضبط مخالفات جسيمة، وتصل العقوبات إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل لسنتين بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات. pic.twitter.com/Cvgx95mSkq

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 19, 2019