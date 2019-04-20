فيديو | الرياض.. “الصحة” تغلق مجمعًا طبيًا وفرعين له بعد ضبط مخالفات جسيمة

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أغلقت وزارة الصحة مجمعاً طبياً في مدينة الرياض وفرعين آخرين لنفس المؤسسة الصحية، بعد ضبطها مخالفات جسيمة.

وأوضحت الوزارة، من خلال حسابها على “تويتر” أمس (الجمعة)، أن المجمع الطبي ستطاله عقوبات تصل إلى سحب الترخيص والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين، بعد صدور القرار النهائي من لجنة المخالفات.

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