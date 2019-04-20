فيديو وصور | مدرسة بالزلفي تعيد ذكريات 50 عاماً بدعوة معلم وطلاب أول عام دراسي لها

أعادت إحدى مدارس قرى محافظة الزلفي ذكريات أول عام دراسي لها قبل نحو 50 عاماً من خلال دعوة أول مدير لها مع طلابه الملتحقين بالمدرسة حينها، وإقامة حفل لهم.
ووجهت مدرسة الزبير بن العوام بالجوي وفقاً لـ”سبق”، الدعوة إلى أول مدير للمدرسة قبل 50 عاماً الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المنديل، إلى جانب 18 طالباً ممن وردت أسماؤهم في كشوف الدفعة الأولى التي التحقت بالمدرسة.
وأتاحت المدرسة للشيخ المنديل تقديم درس قراءة لطلابه أعاد فيه ذكريات تلك المرحلة، كما قدمت صدقة جارية عبارة عن كفالة حلقة من حلقات القرآن الكريم بالزلفي للطالب الوحيد الذي لم يحضر؛ بسبب وفاته.