نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي “هزازي” الذي استشهد في الحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لذوي الشهيد وكيل رقيب محمد بن حسين هزازي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران.
وأعرب نائب أمير المنطقة عن خالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.
فيما عبّر ذوو الشهيد هزازي عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك ينبع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.