هاشتاج “تركيا تعتقل الخليجيين” يجتاح تويتر.. ومغردون: تركيا أصبحت ملاذًا للإرهابيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتقال سياح إماراتيين في تركيا، لافتين إلى أنها أصبحت ملاذًا للإرهابيين، ومرتعًا للمجرمين، وقِبلة للعصابات التي تستهدف الخليجيين وغيرهم، بعد أن رُصد بالفيديو عناصر من داعش تجوب الشوارع التركية، وهو ما يزرع الخوف حتمًا في قلوب الزائرين.
ودشن النشطاء على موقع “تويتر” هاشتاج “تركيا تعتقل الخليجيين” للتحذير من السفر لتركيا لما فيه من خطر على أرواحهم وأموالهم، لافتين إلى أن عمليات الاعتداء والسرقة والنهب والتعامل العنصري مع السائحين، خاصة العرب، فهذا هو نهج حكومة أردوغان القائم على استعداء الدول العربية بتدخلاتها.