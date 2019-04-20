هذه الفئات من الجرائم تُستثنى من تطبيق العقوبات البديلة على السجناء

أفادت مصادر أن تطبیق العقوبات البديلة على المحكومین لن يشمل عدة فئات من الجرائم؛ مثل جرائم الحدود والجرائم الكبرى.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفئات المستثناة من هذا التوجه تشمل الجرائم التي استخدم فيها السـلاح إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات، وكذلك حالات الحق الخاص، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير.
ولفتت إلى أن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين جاء بعد رصد العديد من المعوقات أمام عمل الإدارة العامة للسجون منها زيادة عدد السجناء غير السعوديين إذ تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء؛ ما يتسبب في قصور برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين.