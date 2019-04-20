الرئيسية أنحاء الوطن هل يطرأ تغيير على “حساب المواطن” للموظف الذي أحيل للتقاعد؟.. البرنامج يجيب
دعا برنامج “حساب المواطن”، المستفيدين الذين أحيلوا إلى التقاعد لسرعة تعديل بيانات الدخل الخاصة بهم في البرنامج.
جاء ذلك في رد حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج بـ”تويتر”، على استفسار من أحد الأشخاص حول مصير دعم حساب المواطن بعد إحالته للتقاعد ومدى إمكانية زيادته أو بقائه كما هو.
وقال الحساب في رده على الاستفسار: “يتم تغيير الحالة الوظيفية الى متقاعد من قطاع خاص أو حكومي حسب المصدر، ونوع الدخل يصبح راتب تقاعدي، ومصدر الدخل مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد أو مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية حسب المصدر، والضغط على أيقونة حفظ”.