الرئيسية أنحاء الوطن “التجارة” تشهر بـ10 مواطنين حرروا شيكات بدون رصيد.. وتعاقبهم بالسجن والغرامة
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بـ10 مواطنين أصدروا شيكات بدون رصيد، وعاقبتهم بالسجن والغرامة المالية.
وجاءت العقوبات التي صدرت من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفي ريال و25 ألفاً بحق 6 منهم، فيما عاقبت الأربعة الآخرين بالغرامة المالية فقط.
ويُعتبر تحرير شيك بدون رصيد جريمة حتى لو كان لغرض الضمان أو الرهن، وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال.