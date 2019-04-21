الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في الجوف.. ويأسر أحد عناصر الحوثيين

نجحت وحدات من الجيش اليمني في السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف اليمنية، كما تمكّنت من أسر أحد العناصر الحـوثية.
وكشف قائد أحد الألوية في الجيش العميد ظافر الجعيدي وفقاً لموقع “سبتمبر” التابع للجيش اليمني، أن قوات من لواء الحسم، استعادت عقبة تواثنه الظهره في مديرية برط العنان شمال غربي الجوف.
وأشار الجعيدي إلى أن القوات تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة الظهره وسط انهيار في صفوف ميـليشيا الحـوثي الإرهـابية المدعومة من إيران.
وأوضح أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشـيا الانقـلابيين وأسر أحد العناصر، مبيناً أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحـة والذخائر.