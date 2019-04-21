“تعليم ينبع” تعلن عن توافر وظائف شاغرة

أعلنت إدارة التعليم في محافظة ينبع، اليوم الأحد، توافر وظائف شاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور بمسمى «حارس».
ويبدأ التقديم للوظائف الـ17 المعلن عنها، عبر حساب الإدارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، بينما تقرر إلغاء أي طلب تقديم عند التقدم لأكثر من وظيفة، أو كانت البيانات المتضمنة بالطلب غير صحيحة.
يُذكر أن نظام الخدمة المدنية، ينص على أن يكون الموظف المعيّن بالجهات الحكومية سعودي الجنسية، ويجوز في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين، استخدام غير السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء.
وتشمل الشروط العامة للوظائف بالوزارات والهيئات الحكومية، أن يكون الموظف عند تعيينه مكملًا 18 عامًا من العمر ولائقًا صحيًّا، وحسن السيرة والأخلاق، وحاصلًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط.
وتستهدف المملكة من خلال سياسة توطين الوظائف، أن تشمل فرص العمل المتاحة السعوديين والسعوديات في القطاعات كافة، وذلك بالتركيز على احتياجات جميع جهات الدولة من الوظائف، والعمل بصورة مستدامة على تهيئة بيئة اقتصادية مناسبة وداعمة لتوطين الوظائف لجميع الخريجين والخريجات، واتخاذ الإجراءات الضامنة لذلك، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام التنفيذ الفعلي.
وللحصول على الوظيفة يُشترط في الموظف، أيضًا، ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من جرائم: «الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات، أو ترويجها أو المتاجرة فيها»، أو كان محكومًا عليه ومضت سنة على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها، وألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولًا ومضت سنة على الأقل من تاريخ فصله من الخدمة، ويجوز إضافة شروط أخرى على اللائحة عند التعيين على بعض الوظائف.