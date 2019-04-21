وزعت جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة ، اليوم ، قسائم شرائية بقيمة 350 ريالاً على المستفيدين المسجلين بسجلات الجمعية التابعة لها بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٠.
وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمركز معشوقة وتربة الخيالة ، ناصر بن محمد الغامدي ، أن القسائم الموزعة تمكن المستفيدين من شراء احتياجاتهم لشهر رمضان بأنفسهم، حسب رغباتهم الشخصية، مشيراً إلى أن جمعية البر بمعشوقة سبق أن وزعت على المستفيدين خلال شهر رمضان المبارك سلة غذائية لكل مستفيد، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخاصة وفاعلي الخير .