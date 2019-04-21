جمعية الثقافة والفنون تختتم فعاليات 2019 بكرنفال ثقافي – فني

تقيم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، مساء الاثنين المقبل حفل ختام انشطتها الثقافية بفرع الرياض. حيث سيتم تكريم مدير البرنامج الثقافي بالجمعية الأستاذ الدكتور فهد بن مطلق العتيبي، ومشرفة اللجنة الثقافية بالرياض الأستاذة بدور الفصام. كما سيتم تكريم مشرفي الملتقيات الثقافية التي ساهمت في اثراء المشهد الثقافي خلال هذا الموسم الثقافي وعددها 16 ملتقى، إضافة إلى تكريم المتطوعين المتميزين. وسيشهد الحفل كلمة رئيس مجلس الإدارة الأسناذ الدكتور عمر السيف التي سيتناول فيها المشهد الثقافي السعودي ، ودور نشاط الجمعية الثقافي في بنائه، ثم كلمة المشرف على البرنامج الثقافي للحديث عن الرؤى المستقبلية للنشاط الثقافي بالجمعية، ثم ستتحدث المشرفة على اللجنة الثقافية بالرياض عن ماتم انجازه خلال هذا الموسم، وسبل تطوير العمل الثقافي بالجمعية، بعد ذلك سيلقي الأستاذ الدكتور سعد البازعي كلمة المكرمين، وستكون الاحتفالية مصحوبة بعزف على آلة البيانو من قبل العارفة إيمان قستي، فيما سيقدم الحفل الزميل مفرح الشقيقي مقدم برنامج “يا هلا”.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأسناذ الدكتور عمر السيف، إن الحفل الختامي للجمعية لعام 2019 يأتي تتويجاً للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والوطنية التي نفذتها الجمعية خلال هذا العام، وأبان: حرصنا في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون على تحقيق أهداف “رؤية 2030” لتطوير قطاع الثقافة في المملكة، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، وتوفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم وطموحاتهم، وكذلك خلق صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، وتحويل الثقافة إلى عنصر رئيسي للتواصل بين الناس، ورافد للاقتصاد، حيث تعزيز “الرؤية” اتجاه السعودية إلى توسيع قاعدتها الثقافية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه لتصبح جزءًا من تحسين مستوى معيشية المواطن السعودي، ورافدًا حضاريًا واقتصاديا للبلاد.
من جهته، أشار مدير البرنامج الثقافي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الأستاذ الدكتور فهد بن مطلق العتيبي، إلى أن الثقافة جزء من القوى الناعمة التي تعمل على تعزيز الهوية الوطنية، كما إن العالم ينظر إلى الدول من خلال ثقافتها وما تكشف عنه من تراث حضاري، وهذا ما نعمل على تحقيقه عبر مناشط وفعاليات الجمعية.
وبين مدير البرنامج الثقافي في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، أن الدعوة مفتوحة للجميع للحضور والإستمتاع بالثقافة والفنون في معقلها الأول جمعية الثقافة والفنون.