سفير المملكة بسريلانكا: إصابة موظف وموظفة بالخطوط السعودية في التفجيرات.. وما زلنا نبحث عن ملاح مفقود

كشف سفير المملكة لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثي آخر المستجدات عقب التفجيرات الدامية التي وقعت اليوم في سريلانكا، وحالات الإصابة لموظفي الخطوط السعودية. وأوضح السفير أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحا، ويجري البحث عنه، عقب تعرض الفندق الذي يقيمون به لتفجيرٍ في العاصمة كولمبو. وأضاف الحارثي أن السفارة كونّت خلية للبحث عن السعوديين بالفنادق، إضافة إلى المرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه، كما يعمل منسوبو السفارة على مدى 24 ساعة لتلقي اتصالات المواطنين هناك وتقديم الخدمات لهم. يُذكر أن العاصمة السريلانكية شهدت صباح اليوم (الأحد) وقوع 8 انفجارات ضخمة في كنائس وفنادق، خلّفت عددا كبيرا من القتلى تجاوز 207 ضحايا، بالإضافة إلى إصابة المئات، بينهم أجانب.