شاهد.. تضرُّر مقدمة طائرة كويتية إثر ارتطامها بكتلة ثلجية أثناء هبوطها في بيروت

تضرّرت مقدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، أثناء هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وذلك نتيجة للأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد لليوم الثالث على التوالي، حيث وصل ارتفاع الثلوج بها إلى 900 متر فوق سطح البحر.
وأعلنت الخطوط الكويتية هبوط طائرتها من طراز “إيرباص إيه 320” التي كانت تقوم برحلة رقم KU501 بسلام، بعد ارتطامها بشكل مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، حيث جري العمل على إصلاحها من الفرق الفنية التابعة للشركة، ونقل ركابها إلى أحد فنادق بيروت.
من جانبها، تقوم مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت بإجراء الفحوص الفنية للطائرة للوقوف على أسباب تضررها، فيما توقّعت الخطوط الكويتية عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت الساعة 7 من مساء اليوم.