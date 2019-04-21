صفعة أمريكية أوروبية جديدة على وجه نظام الملالي

وجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكبر صفعة على وجه نظام الملالي بإعلان الحرس الثوري منظمة ارهابية وهذة الصفعة الامريكية لنظام الملالي في نفس اليوم الذي قرر فيه الاتحاد الاوروبي تمديد العقوبات على ايران لمدة عام اضافي وهذة العقوبات تشمل كيانات وشخصيات ايرانية في الدولة في مؤسسات الجيش والشرطة ومدراء السجون لتزيد من معاناة النظام الايراني الارهابي الذي يمارس الارهاب في كل مكان على وجه الارض سواء في الداخل الايراني او في الخارج.
نظام الملالي يواجه اكبر خطر في تاريخه خاصة ان استراتيجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الاقوى في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية تركز على ايران وتقليم اظافر النظام الايراني وقرار ترامب اعتبار الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية رسالة لكل من يتعامل مع نظام الملالي انه سوف يكون مصيره العزلة مثل الملالي والحرس الثوري.
رسالة ترامب موجهه الى اذناب الملالي من حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ومليشيات الحشد في العراق وايضا الى من يرى في نظام الملالي المنقذ رغم انه يغرق واولهم تنظيم الحمدين الارهابي والامير الصغير تميم الذي لايملك قراره وينفذ اجندة الملالي الخبيثة مثله مثل الحوثيين الذين لا يملكون قرار انهاء الحرب في اليمن.
نظام الملالي زرع الشر واليوم يحصد مازرعه وان غدا لناظره قريب.