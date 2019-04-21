فيديو | “المغامسي” يجيب عن سؤال بشأن جواز استخدام حبوب منع الحمل لفترة معينة

علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الدكتور صالح المغامسي، على قضية استخدام حبوب “منع الحمل” من قبل المرأة لفترة زمنية محددة؛ إذا كان لديها عوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل.
وقال المغامسي في رده على استفسار، عبر برنامج “الأبواب المغلقة” على قناة “mbc1″، بشأن استخدام حبوب “منع الحمل”، إنه لا يجوز للزوج أن يرد نعمة الله عليه، ويمنع زوجته من الحمل بالكلية، مشيراً إلى أن بإمكان الزوجة استخدام الوسائل التي تمنع الحمل لفترة معينة مراعاةً لظروفها الصحية.
هل يجوز استخدام حبوب منع الحمل؟#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/9AqEMgMMSj
— MBC1 (@mbc1) April 20, 2019