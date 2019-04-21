فيديو | “المغامسي” يجيب عن سؤال بشأن جواز استخدام حبوب منع الحمل لفترة معينة

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علق إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الدكتور صالح المغامسي، على قضية استخدام حبوب “منع الحمل” من قبل المرأة لفترة زمنية محددة؛ إذا كان لديها عوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل.

وقال المغامسي في رده على استفسار، عبر برنامج “الأبواب المغلقة” على قناة “mbc1″، بشأن استخدام حبوب “منع الحمل”، إنه لا يجوز للزوج أن يرد نعمة الله عليه، ويمنع زوجته من الحمل بالكلية، مشيراً إلى أن بإمكان الزوجة استخدام الوسائل التي تمنع الحمل لفترة معينة مراعاةً لظروفها الصحية.

وأضاف المغامسي أن طلب الذرية مما قصده الأنبياء والمرسلون، فالرجل إذا رزقه الله عز وجل بامرأة تكثر الولد فهذا خير له، وأما إذا كانت المرأة لديها عوارض صحية تشق عليها كثرة الحمل، فيمكن حينها استخدام الوسائل التي تمنع الحمل لفترة معينة، ما لم يترتب عليها آثار جانبية.

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