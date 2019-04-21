كيف تقلل استهلاك البيانات أثناء استخدامك تطبيقات التواصل الاجتماعي؟

نصحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستخدمي خدمات الإنترنت في المملكة بتفعيل خاصية تخفيض استهلاك البيانات في تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن مستخدمي تطبيق “تويتر” يمكنهم تقليل استهلاك البيانات من خلال فتح التطبيق والدخول على الإعدادات والخصوصية، ثم استخدامات البيانات، واختيار تمكين موفر البيانات.
وبالنسبة لمستخدمي “سناب شات” يمكنهم فعل ذلك من خلال الدخول على الإعدادات واختيار الإدارة ثم اختيار وضع توفير البيانات.
ويمكن لمستخدمي تطبيق “إنستقرام” تقليل استهلاك البيانات من خلال الدخول إلى الملف الشخصي ثم الإعدادات ثم استخدام بيانات الاتصال الخلوية، ثم اختيار استهلاك بيانات اتصال أقل.