“مكافحة المخدرات” تعلن توفر عدد من الوظائف الشاغرة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للرتب العسكرية: (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، ولرتبة (جندي) نساء، للتعيين عليها في جميع مناطق المملكة.
وسوف يتم استقبال طلبات القبول في العاشرة من صباح الأحد 16/8/1440 هـ وحتى الخميس 20/8/1440 هـ الساعة وفق الشروط والمؤهلات التالية:
أولًا: شروط الالتحاق
أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.
أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية .
أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول اثناء التقديم.
ألا يقل عمر المتقدم عن 17عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل عمر المتقدمة عن 21عامًا، ولا يزيد عن 35عامًا حسب الهوية الوطنية وقت تقديم الطلب.
أن يجتاز المتقدم/المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة وكافة مراحل القبول بنجاح.
ألا يقل طول المتقدم عن (168) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
بالنسبة للعنصر النسائي ألا يقل طول المتقدمة عن (160) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
ألا يكون متزوجًا من غير سعودية، ولا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.
أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وبحسب الشروط، وستمنح له الرتبة بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل وظيفة .
بالنسبة للعنصر النسائي لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
والمؤهلات المطلوبة هي: