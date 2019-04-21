الأحد, أبريل 21, 2019
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وصل إلى باب أجياد.. إنجاز 41% من أعمال إمداد خطوط الخدمة من بئر زمزم تحت الكعبة

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نقلت صحيفة عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قولها إن نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل بئر زمزم بالطواف لإمداد خطوط الخدمة من بئر زمزم تحت الكعبة نحو 41%.

وأبانت الرئاسة أن إمداد خطوط الخدمة وصل إلى أجياد وباب الملك عبدالعزيز، مشيرة، بحسب “مكة”، إلى أن العمل تضمّن تركيب مواسير من بئر زمزم إلى محطة المياه بكدي.

وكان العمل قد بدأ في المشروع في أكتوبر من العمل 2017 بالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وجرى الانتهاء منه خلال 6 أشهر.

ومشروع تأهيل بئر زمزم ينقسم إلى شقين، الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم، وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، والثاني استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم وتقليل المواد الضارة ووضع نوعية خاصة من البحص المعقم.

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