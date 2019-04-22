الاتحاد يضيع الفوز أمام لوكوموتيف

أنحاء – محمد سندي
أضاع نادي الاتحاد السعودي الفوز مساء اليوم أما مستضيفه نادي لوكوموتيف الاوزبكي بعد تعادل الفريقين لهدف بكل منهما في طشقند يوم الاثنين، في المرحلة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.
شهدت المباراة سيطرة اتحاديه من بداية اللقاء حيث تمت ترجمة السيطرة لهدف اتحادي عن لاعبه رومارينهو في الدقيقه 12 قبل ان يتمكن نادي لوكوموتيف الاوزبكي من التعادل في الدقيقة 36 من هدف مشكوك في صحته.
كما شهد الشوط الاول حالة تحكيمية مثيرة للجدل حيث اعترض الاعب الاوزبكي عرضية عبدالعزيز البيشي بيده ليتغاضى الحكم من احتساب ركلة جزاء لمصلحة العميد، لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.
وأما في الشوط الثاني استمرت السيطرة الاتحادية المطلقة على المباراة حيث تمكن الاتحاد من تسديد 21 تسديدة على مرمى الفريق الاوزبكي ولولا رعونة المهاجمين وتألق حارس لوكوموتيف لتمكن الاتحاد من انهاء المباراة بنتيجة تاريخية وبهذه النتيجة تأتي صافرة نهاية المباراة.
كما أكد مدرب الاتحاد في مؤتمره الصحفي أن فريقه كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، لكن المهاجمون أهدروا مجموعة من الفرص المحققة أمام المرمى.
كما رفض المدرب لويس سييرا الحديث عن الاخطاء التحكيمية معللاً ذلك كون الفريق كان الافضل بالملعب والاقرب لتحقيق الانتصار لولا الفرص الضائعة.