التفاصيل الكاملة لمقتل دواعش هجوم الرياض | صور

تمكن رجال الأمن السعودي من إحباط هجوم إرهابي كبير لعناصر من تنظيم داعش على مركز أمني تابع لأمن الدولة، يقع على بعد 260 كيلومتراً شمال العاصمة السعودية الرياض.
وقتلت قوات الأمن السعودية الدواعش الأربعة المهاجمين للمركز الأمني، الذين كانوا يحملون رشاشات ومسدسات وقنابل وعبوات بنزين، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن.
وبدأت أحداث الهجوم عندما حاول الإرهابيون الأربعة تجاوز مخرج السيارات من مقر المباحث العامة في الزلفي، وفاجؤوا رجال الحراسات للمركز الأمني بإطلاق النار، وتمكن رجال الأمن من التعامل معهم ومحاصرتهم في موقع الحادث وقتلهم واحدا تلو الآخر خلال وقت قصير.
وتمكن رجال الأمن من قتل إرهابيين بعد ترجلهما من السيارة التي تقلهما من نوع تويوتا “كامري” فور إطلاقهما الرصاص، فيما تم القضاء على الثالث، بعدما حاول الهرب بعد تجاوزه الطريق المواجهة لأحد المباني السكنية، وقتل رجال الأمن الإرهابي الرابع قبل ترجله من السيارة.
وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية قد أوضح أن الجهات الأمنية بالرئاسة تمكنت عند الساعة (9:49) من صباح الأحد الموافق 16 / 8 / 1440هـ، من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.