بالأسماء | “البيئة” تدعو 65 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرة مهام وظائفهم

الرئيسية أنحاء الوطن بالأسماء | “البيئة” تدعو 65 مواطناً ومواطنة لاستكمال إجراءات ترشيحهم ومباشرة مهام...
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (40) مواطناً و(25) مواطنة من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية، لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية بمختلف المناطق ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم.
وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية واجتياز المقابلة الشخصية.
ودعا عسيري المعلنة أسماؤهم لمراجعة وزارة الخدمة المدينة أو فروعها في المناطق مع اصطحاب الوثائق اللازمة، مشدداً على أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيُعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.