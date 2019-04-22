تنظيمُ الأسرة Family-Planning

عسانا نتنبه لأهمية تنظيم الأسرة، و تحاشي الافراط في التناسل و التسيّب في الانجاب. فإن معظم خططنا الاقتصادية و مخططاتنا التنموية يعوقها التساهل في التناسل، و يقاومها الإفراطُ في الانجاب!
و لن يجدي الاستمرار فيما تعوّدنا عليه مثل الاشارة الى مجرد حجم البلد، نسبة الى عدد السكان بينما نستمر بتغاضي الحاجة المتفاقمة للخدمات..و تحقيق اسباب الحياة النوعية.
و مثلها التمادي في الاشارة الى (الوفرة المالية) (الحالية او التي كانت)، و بينما هي -في الواقع- معتمدة على ثروة نفطية ناضية؛ و قد نصبح ‘مستوردين’ للنفط في المستقبل المنظور!
ففي هكذا تغاضي للواقع..ما يدفع الى الاضرار بمستقبل الاجيال. و لا يحسن الاستمرار في التباكي إزاء ‘البطالة’.. و (ازمة الأسكان).. الخ، بينما تجدنا نغفل و نتغافل..عن حالة التناسل السكاني.. المفرط!
ففي تصوري: ان المشكلة هنا هي في السكان..لا في المسكن.
و هناك تداول كبير و منذ غابر الأرمان لحديث نبوي (فرداني، مفرد الرواية) يقول: ‘تناكحوا.. تناسلوا، فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة’.
و هذه المقولة متداولة بكثرة رغم (فردانيتها)، و رغم ان كان لها سبب و ظرف محدد.. و سياق خاص و ليس ما غدا مفهوما عند (العموم) و كأنـّه توجيهْ ابدي ..او كأنـّه تشريع. حاشا.
بل الذي حصل فعلاً حينها هو أن ان عدداً من شباب تلك الفترة توجـّه الى ما يسُمـّى بـ’التبتل’.
و عندها غضِب النبي (ص) ..و قال ما قاله. فإنه (ص) بتلك العبارة كان ينهاهم عن (التبـَـتــّل)، و يذم تفضيل العزوبية و الإضراب عن الزواج!!
د. إبراهيم عباس نــَـتــّو
عميد سابق بجامعة البترول