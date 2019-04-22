“سامسونج” تؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي “جالاكسي فولد”

أجلّت شركة سامسونج حدثها الخاص بإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي “غالاكسي فولد”، في الصين، ليُثير هذا القرار شكوكاً في مستقبل الهاتف الذي يبدو أنه غير مستعد لدخول السوق، إذ كان من المقرر عقد حدثين لها في هونغ كونغ غداً وبعد غد.