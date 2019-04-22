“شؤون الحرمين” تناقش مقترحاً بتكليف الفنادق المجاورة للمسجد الحرام بتوفير تغطية صوتية للأذان

الرئيسية أنحاء الوطن “شؤون الحرمين” تناقش مقترحاً بتكليف الفنادق المجاورة للمسجد الحرام بتوفير تغطية صوتية...
عقد الفريق الاستشاري بمبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعاً تم خلاله مناقشة عدد من الجوانب التي تعنى بالارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
ومن ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها مرئيات مقترح الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية تكليف الفنادق المجاورة بتوفير تغطية صوتية للأذان والخطب والصلاة في الساحات والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام، بالإضافة إلى ما يستجد من موضوعات.