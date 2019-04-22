شاهد.. زفاف أسطوري لولي عهد ماليزيا وفتاة سويدية

تزوج ولي العهد الماليزي “تنكو محمد فايز بترا” بالسويدية صوفي لويس جوهانسون، حيث أقيم لهما حفل زفاف أسطوري، في شمال البلاد، حضره 300 ضيف فقط.
والتقت “صوفي” البالغة من العمر 32 عاما بالأمير “تنكو”، 45 عاما، في إنجلترا، حيث كان يدرس هناك، فيما كانت العروس تعمل مربية، وهي حاصلة على شهادة جامعية في علم الاجتماع واللغة الإنجليزية.
وأقيم حفل الزفاف في قصر “أستانا بالالي بيسار” الأثري، الذي بُني عام 1840م، فيما مُنحت جميع هدايا الزفاف المقدمة للعروسين لدور الأيتام والمتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
يُذكر أن هذا الزفاف يأتي بعد شهور من زواج ملك ماليزيا الذي تنازل عن العرش لاحقاً، السلطان محمد الخامس، في نوفمبر الماضي، بملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا.