فيديو | أول منشدة سعودية تكشف عن ردود أفعال صادمة.. وهكذا دخلت عالم الشيلات

المنشدة #روان_الشهري تعترف بسرقة لحن شيلتها الوحيدة من المنشد #ماجد_الرسلاني في حضوره، والرسلاني يعلق: أنا راضي، والفرواني: حنا ممشينها كذا سارق ومسروق..#شيلات في #اتجاهات pic.twitter.com/gU1Kre1fnJ

— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 21, 2019