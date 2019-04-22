فيديو | أول منشدة سعودية تكشف عن ردود أفعال صادمة.. وهكذا دخلت عالم الشيلات

كشفت المنشدة روان الشهري، والتي تعد أول منشدة سعودية عن دخولها عالم الشيلات، موضحة أنها بدأت بشيلة ”يامحمد سيدي”، كإهداء وشكر خاص لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة السماح بقيادة المرأة للسيارة.
وخلال لقائها في برنامج “اتجاهات”، أضافت أن ردود الأفعال كانت صادمة بالنسبة لها، وكان 60% من التعليقات عبارة عن انتقادات، فقيل إن هذا المجال خاص بالرجال فقط.
المنشدة #روان_الشهري تعترف بسرقة لحن شيلتها الوحيدة من المنشد #ماجد_الرسلاني في حضوره، والرسلاني يعلق: أنا راضي، والفرواني: حنا ممشينها كذا سارق ومسروق..#شيلات في #اتجاهات pic.twitter.com/gU1Kre1fnJ
— اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) April 21, 2019