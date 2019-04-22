فيديو | سرقة مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل بالرياض

أظهر مقطع فيديو متداول قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحال التجارية شرق مدينة الرياض.
وبدا في المقطع الذي لم تتجاوز مدته دقيقة واحدة، ترجل قائد سيارة إلنترا منها ودخوله أحد المحلات، وجاء بعدها شخص كان يحوم حول السيارة، واستقلها مسرعاً إلى جهة غير معلومة.
وذكر حساب “طرق الرياض” الذي نشر المقطع أن جريمة السرقة وقعت في شارع النهر بحي الندوة شرق العاصمة الرياض.
وينص قانون المرور على فرض غرامة تتراوح بين 100 إلى 150 ريال عند ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها.
(40) ثانية
هي المدة التي احتاجها المجرم لسرقة سيارة صباح اليوم، وذلك بعد أن تركها صاحبها وهي بوضع التشغيل.
لمن يتعرف على السيارة التواصل مع الجهات الأمنية و @fofo52593559
السيارة النترا موديل 2019 رقم اللوحة ( ح ك م 5964 )
موقع السرقة: شارع النهر بحي الندوة الرياض pic.twitter.com/YKoryOGL4t
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 21, 2019