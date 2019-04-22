فيديو | سرقة مركبة تركها صاحبها في وضع التشغيل بالرياض

(40) ثانية

هي المدة التي احتاجها المجرم لسرقة سيارة صباح اليوم، وذلك بعد أن تركها صاحبها وهي بوضع التشغيل.

لمن يتعرف على السيارة التواصل مع الجهات الأمنية و @fofo52593559

السيارة النترا موديل 2019 رقم اللوحة ( ح ك م 5964 )

موقع السرقة: شارع النهر بحي الندوة الرياض pic.twitter.com/YKoryOGL4t

— طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 21, 2019