فيديو | كاتب سعودي: الخوف أن يتحول تمكين عمل المرأة إلى تفضيلها على الشباب

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حذر ‏الكاتب والإعلامي ‎خالد السليمان، من توجه بعض فروع شركات الاتصالات في المملكة لما أسماه ”تأنيث فروعها“، بحيث يصبح العنصر النسائي هو المسيطر على زمام الأمور.

وقال السليمان خلال استضافته على ”برنامج يا هلا“، بقناة خليجية، إن هذا التوجه قد ينفذ في غضون شهرين من الآن، بحيث يصير جميع العاملين في الفترة الصباحية لدى بعض الشركات من السيدات، مبينا أن هذا الأمر فيه ظلم للشباب.

وحذر الكاتب من محاولات تعويض المرأة السعودية بطريقة تظلم شباب الجيل الحالي، مبينا أن سيدات الماضي هن من ظلمن، وليست بنات اليوم.

وأضاف: من المهم أن نمنح المرأة الحق الكامل في الحصول على أي وظيفة تناسب مؤهلها العلمي وقدرتها وكفاءتها، وفي نفس الوقت لا نحرم الشباب لمجرد أننا نريد أن نمنح هذه الوظيفة لسيدة.‎

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