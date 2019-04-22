فيديو | مختص: التحول الرقمي سيسهم في اختفاء عدد من القطاعات.. منها البنوك

قال مختص في التحول الرقمي إنه من المتوقع اختفاء عدد من القطاعات خلال العشرين عاماً القادمة، إذا ظلت عاجزة عن التحول الرقمي وتغيير نماذج أعمالها وتقديم خدمات جديدة.
وأضاف المهندس علي آل صمع، في حديث له مع برنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن البنوك قد تختفي في العشرين عاماً القادمة، في إطار تحول العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والدفع الإلكتروني، مبيناً أن البنوك قد تقلص فروعها؛ لأن الناس لن يصبحوا يحملون أوراقاً نقدية معهم.
وبيّن آل صمع أن قطاع صناعة السيارات التقليدية بات مهدداً هو الآخر؛ في ظل التوسع في صناعة السيارات الذكية والكهربائية وذاتية القيادة، لافتاً إلى أن السيارات التقليدية قد تختفي أيضاً خلال العقدين المقبلين، ويسود عوضاً عنها النقل الذكي.
م. علي آل صمع مستشار التحول الرقمي لـ #معالي_المواطن :
من المتوقع أن تختفي البنوك خلال 20 سنة pic.twitter.com/hgj1qLyeBH
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) April 21, 2019