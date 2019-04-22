فيديو | نائب أمير الرياض يزور رجال الأمن المصابين في الهجوم الذي استهدف مباحث الزلفي

أشاد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، خلال زيارته مصابي رجال الأمن في الزلفي في مستشفى قوى الأمن بالرياض، بشجاعتهم واستبسالهم، والتي كانت سببا في دحر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأحد.
ونقل الأمير للمصابين تحية وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أنهم ثروة هذه البلاد، وأن ردة فعلهم وتعاملهم مع الموقف يرفع الرأس، وهذا هو المعتاد منهم.
وأشار إلى أن ما قاموا به وثباتهم وشجاعتهم في الميادين تؤكد أنهم مخلصون لله قبل كل شيء ثم للوطن.
وأعلنت رئاسة أمن الدولة أمس إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، مؤكدةً مقتَل المهاجمين، وعددهم أربعة إرهابيين، وإصابة ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة.