فيديو وصور | شاب هندي يزيل قمامة تراكمت على مدار 20 عاماً على أحد الشواطئ.. وينال جائزة بطل الأرض

تمكّن شاب هندي من تنظيف شاطئ “فيرسوفا” في مومباي، بعد رحلة استغرقت 3 سنوات لإزالة القمامة المتراكمة من على الشاطئ الأكثر تلوثاً في الهند، حيث تعرّض للإهمال وتركه بلا تنظيف طيلة 20 عاماً.
وعبّر الشاب “أفروز شاه” الذي يعمل في المحاماة، عن فخره بذلك الإنجاز الذي أعطى للشاطئ الشهير رونقاً جديداً ومكّن المصطافين من ارتدياده مجدداً، مقدماً شكره لفريق العمل والشركات المساهمة الذين ساعدوه في تحقيق حلمه برؤية الشاطئ صالحاً مرة أخرى.
وتداول مغردون مقطع فيديو نشره الشاب الهندي على حسابه الشخصي بـ”تويتر”، أظهر مراحل تنظيف الشاطئ منذ انطلاق الحملة عام 2015 حتى اكتمال إزالة مخلفات المحيط في أواخر عام 2018، حيث تم إزالة 5 مليون كجم من القمامة خلال تلك الفترة.
وبمجرّد إزالة هذا الكم الضخم من القمامة، عادت أسراب السلاحف في الخروج من المحيط إلى الشاطئ من جديد، الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة إلى منح الشاب الهندي جائزة “بطل الأرض” لعام 2018.