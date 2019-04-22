مع انطلاق الاختبارات النهائية جددت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة تحذيراتها للطلاب والطالبات من نشاط مروِّجي المخدرات في هذا الموسم ، بترويج الحبوب المخدرة وحبوب الهلوسة المعروفة باسم “الكبتاجون” بدواعي زيادة التحصيل الدراسي.
وذكر مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ إلى أن مروجي “الكبتاجون” يعمدون أحياناً إلى تقديم هذه الحبوب بأسعار زهيدة أو مجاناً للطلاب والطالبات، بهدف تنشيط مبيعاتهم في موسم الصيف الذي يلي الاختبارات، لكسب الطلاب كشرائح جديدة ، منبها إلى أهمية التصدي لهذه الظاهرة، و تفعيل دور الأسرة في متابعة الأبناء من خلال عدم إرهابهم من الاختبارات، والحرص على متابعتهم وتهدئتهم وحثهم على المذاكرة، ودعاء الله والتوكل عليه.
فيما أشار المتحدث الرسمي باسم جمعية كفى الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان إلى أن مروِّجي السموم يوهمون الطلاب والطالبات بفعالية الحبوب المنشطة (الكبتاجون أو الأبيض)، لمنح الطالب قوةً في التركيز والحفظ في موسم الاختبارات حسب زعمهم؛ وذلك للإيقاع بهم في براثن الهلاك ، مشيراً إلى أن لولي الأمر دوراً في هذا الجانب، بألا يغفل الأب عن الأبناء والمتابعة قبل وبعد الخروج من الاختبارات؛ لأنها تُعدّ المرحلة الأخطر على الطلاب؛ كونها تعدّ متنفساً للخروج بعد الاختبار مع الأصدقاء.
هذا وتنشط جمعية كفى بمنطقة مكة عبر فروعها في جدة ، مكة ، الطائف ، القنفذة ، الليث وبحره خلال موسم الاختبارات لتوعية وتحصين الطلاب والطالبات من خلال توزيع البروشورات والكروت التوعوية عليهم فور خروجهم من المدارس.