الرئيسية أنحاء الوطن الحقيل: “الإسكان” عملت على إدارة تحديات القطاع.. وهناك المزيد من المشاريع قريباً
قال وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، إن قطاع الإسكان يعد من أحد أكبر القطاعات المهمة، ويضم العديد من التحديات، أبرزها تحسين التنظيمات والتشريعات، مبيناً أن الوزارة عملت على إدارة هذه التحديات؛ حيث أقرّت عدداً من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى إعادة تنظيم السوق العقاري.
وأضاف خلال الندوة التي نظمها مجلس الشورى تحت عنوان “الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030″، أن المملكة أصبح لديها اليوم قطاع سكني منظّم ومنظومة متكاملة؛ سواء في جانب التطوير أو التمويل العقاري، أو حتى على مستوى البرامج من خلال الرسوم على الأراضي البيضاء، والبناء المستدام، وبرامج إيجار واتحاد الملاك وفرز الوحدات، وغيرها.
وأوضح أن رؤية المملكة 2030 وضعت أهدافاً محددة لقطاع الإسكان، وأطلقت برنامجاً طموحاً يضم 16 جهة حكومية؛ لتذليل المعوقات وتضافر الجهود بينها لتسهيل تملك المواطنين للمسكن الأول.
وحول المشاريع السكنية، أشار الحقيل إلى أن هناك 8 حلول سكنية متاحة للمواطنين، وعمليات البناء تتواصل في 46 مشروعاً سكنياً في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن المشاريع السكنية الجديدة عبارة عن مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وتحوي جميع مقومات جودة الحياة، وبأسعار مناسبة لشرائح مستفيدي الدعم السكني.
وبيّن أن مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية تحوي أعلى معدل كثافة سكانية، ووفرت فيها الوزارة 36 مشروعاً حتى الآن لتلبية الطلب المتزايد فيها، وهناك المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة.