السلامة المنزلية لأصحاب الهمم في جمعية متلازمة النجاح بجدة

نظمت جمعية متلازمة النجاح أمس لقاءًا توعويا بعنوان متلازمة داون في منزل أمن، في مقر مركز حي المحمدية، كان هذا اللقاء برعاية ودعم بنك الجزيرة.
يهدف اللقاء إلى زيادة توعية أولياء الأمور والمجتمع بالسلامة المنزلية وطرق الحماية من أي مخاطر ممكنة الحدوث في المنزل للجميع بشكل عام، ولأصحاب الهمم من متلازمة داون بشكل خاص.
كما تشرفت الجمعية باستضافة الدكتور بندر بن محفوظ صمان، الحاصل على الدكتوراه في النانو تكنولوجي، وألقى صمان المحاضرة الأولى بعنوان السلامة المنزلية والوقاية من المخاطر، وشرح بعض الحوادث المنزلية الممكنة الحدوث وكيفية الوقاية منها أو طرق التعامل معها في حال وقوع أي حادث لا سمح الله.
كما شارك الإعلامي الأستاذ فيصل صالح كيال بكلمة شكر للجمعية، لدعوته لحضور اللقاء .
وألقى المحاضرة الثانية الأستاذ ضيدان العجمي، المدير التنفيذي لجستر المهنية، تحدث العجمي عن تجربته كأب لطفل متلازمة داون، وكيفية التعامل السليمة والصحيحة مع أطفال متلازمة داون. وماهي واجبات ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية المختصة بخدمة وتلبية احتياجات أصحاب الهمم.
في ختام اللقاء شكر مجلس الإدارة ومدير الجمعية الأستاذ إبراهيم غازي المتحدثين المشاركين باسم الجمعية تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في هذا اللقاء.