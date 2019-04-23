العرفج يطلق حملة لمكافحة الأخبار السلبية

أطلق عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج حملة تهدف إلى مكافحة الأخبار السلبية، وذلك عبر مقاله المنشور بصحيفة المدينة تحت عنوان “الحملة العرفجية.. لمكافحة الأخبار السلبية“.
وقال العرفج في مقاله: “أَتعجَّب مِن أُولِئَكَ الذين يَحرصُون؛ ويَتهَافَتُون عَلَى نَشْر وإرسَال الأَخبَار السيِّئَة، ولَكن بَعد بَحثٍ طَويل، ودِرَاسَة عَميقَة لنَفسيَّات هَؤلاء المُرسِلِين، وَجَدتُ أَنَّ لَديهم طَاقَات سَلبيَّة عَاليَة، تُزعجهم وتُتعبهم، ولَا يُسكِّن هَذه السَّلبيَّات، ولَا يُخفِّف مِن آلَامهَا؛ إلَّا نَشْر كُلّ سَيء وكُلّ سَلبي، وقَد انتبَه إلَى ذَلك شَيخنا الحَكيم “إيسوب”؛ حِينَ قَال: (التَّعيس يَجد الرَّاحَة فِي مَصَائِب الآخَرين)..!”.
وحذر الكاتب من يرسلون له الأخبار السلبية لأنهم سينالون بطاقة حمراء، وناشد الجميع بالبحث عن الأخبار الجيدة ونشرها، مضيفًا: “الأَخبَار التَّعيسَة تَأتِي مِن تِلقَاءِ نَفسهَا، لأنَّها مَدعُومَة بقوّة الشَّر، فلَا تَكونُوا مِن الأَشرَار، بدَعمكم للشَّرِّ”.