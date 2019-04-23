المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ “داعش”

تمكنت المصالح الأمنية المغربية اليوم، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتكون من 6 أفراد ينشطون بمدينة سلا، قرب الرباط انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي.
وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي، أن أفراد الخلية الذين أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ”داعش”، انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي، مع سعيهم لاكتساب تجارب في تحضير وصناعة العبوات الناسفة؛ من أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية تماشيًا مع الأجندة التخريبية للتنظيم الإرهابي.
واحتُفظ بالمشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في هذه الخلية الإرهابية.